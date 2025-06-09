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Царьград

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SHOT: Земфира* задолжала ФНС России 734 тысячи

SHOT: Земфира* задолжала ФНС России 734 тысячи

Певица давно живёт во Франции с Ренатой Литвиновой. Они обе сбежали их России, осудив СВО.Певица Земфира Рамазанова* задолжала Федеральной налоговой службе 733 тысячи рублей.

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