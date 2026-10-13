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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Кузнецова о словах Дмитрия Федорова: «Странно слышать такие заявления. Я спросил у Евгения про его состояние, он ответил: «Я не спал три дня»

Шуми Бабаев, агент нападающего Евгения Кузнецова , прокомментировал слова Дмитрия Федорова о хоккеисте, который 6 октября посетил матч «Трактора» и «Амура» (1:2).

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