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Стоимость нефти Urals превысила Brent на 12 долларов

Стоимость нефти Urals превысила Brent на 12 долларов

Российская нефть URALS торгуется на отметке 118 USD за баррель, дисконт к эталонному сорту BRENT составляет 8-15 USD.

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