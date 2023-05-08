СМЕНА РГИОНА STEAM КАЗАХСТАН+КЛЮЧ В ПОДАРОК Преимущества Steam с Казахстанс...

СМЕНА РГИОНА STEAM КАЗАХСТАН+КЛЮЧ В ПОДАРОК Преимущества Steam с Казахстанским регионом:✅Все заблокированные игры в РФ станут доступны на вашем аккаунте✅Низкие цены на игрыКАК ПРОХОДИТ СМЕНА РЕГИОНА?✅После оплаты необходимо прислать уникальный код продавцу во вкладке “Переписка с продавцом”✅В чат прислать логин и пароль от вашего аккаунта steam✅Дождитесь ответ продавца✅Весь процесс занимает менее 5 минут✅Продавец создает виртуальную карту лично под ваш аккаунт, после чего совершает покупку на незначительную сумму✅После того как продавец совершил покупку, регион сменился и возвращать купленную игру НЕЛЬЗЯ!✅В переписке продавец предоставит вам скриншот с реквизитами которые использовали при смене региона(В случае получения блокировки, вы отправляете полученные реквизиты в тех.