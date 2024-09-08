Захарова рассказала, почему выбрала для ВЭФ брошь в виде лотоса

Политика как она есть

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в интервью ТАСС, что для Восточного экономического форума (ВЭФ) она выбрала брошь в виде лотоса, поскольку этот цветок можно считать аллегорией пути к прекрасному через очищение.