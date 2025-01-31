Составлен список витаминов, необходимых после 40 лет

Парафармацевт Попова: витамин D3 замедляет старение Витамин D3 укрепляет иммунитет, нормализует давление, профилактирует онкопроцессы и замедляет старение, рассказала семейный нутрициолог и парафармацевт Юлия Попова.
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