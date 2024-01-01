«Премии должны получать другие» Вернувшиеся в Россию Кристина Орбакайте и Александр Ревва с головой окунулись в светскую жизнь.
Актер Никоненко возмутился награждением Орбакайте в Москве
Комментарии
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Екатерина
Таких мразей не награждать надо а позором покрывать и выдворяться из страны вон! Они твари биомуслр
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6 час.
Михаил
Организаторов сиих "чествований " в честь откровенных предателей нужно лишать должностей и различных денежных потоков ,вплоть до уголовного наказания ( статью наказания подберут юристы).😜
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4 час.
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