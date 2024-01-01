Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 597 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Bogdan Stupin
    Это правда. В сказках так и говорится:"За битого двух небитых дают". Вот только "битых" не должно, вроде, быть больше..."Месть блюдо холо...
  • владимир трофимов
    Посадить уродов и на лесоповал работать.Танцующие национа...
  • 59
    Адольф все правильно делал с ними...Танцующие национа...

Актер Никоненко возмутился награждением Орбакайте в Москве

Актер Никоненко возмутился награждением Орбакайте в Москве

«Премии должны получать другие» Вернувшиеся в Россию Кристина Орбакайте и Александр Ревва с головой окунулись в светскую жизнь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Екатерина
Таких мразей не награждать надо а позором покрывать и выдворяться из страны вон! Они твари биомуслр
Ответить
6 час.
Михаил
Организаторов сиих &quot;чествований &quot; в честь откровенных предателей нужно лишать должностей и различных денежных потоков ,вплоть до уголовного наказания ( статью наказания подберут юристы).😜
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх