Reuters: отказ австрийского оператора от российского газа ничего не изменил для европейцев Отказ австрийского оператора OMV от российского газа ничего не изменил для европейцев.
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Reuters: отказ австрийского оператора от российского газа ничего не изменил для европейцев Отказ австрийского оператора OMV от российского газа ничего не изменил для европейцев.
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