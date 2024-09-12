Белый дом не стал отвечать на слова Путина о роли НАТО в конфликте на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос, обеспокоен ли Вашингтон заявлением президента России Владимира Путина, что страны НАТО разрешением Украине наносить удары западным оружием могут стать прямыми участниками конфликта, передает ТАСС.
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