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Белый дом не стал отвечать на слова Путина о роли НАТО в конфликте на Украине

Белый дом не стал отвечать на слова Путина о роли НАТО в конфликте на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос, обеспокоен ли Вашингтон заявлением президента России Владимира Путина, что страны НАТО разрешением Украине наносить удары западным оружием могут стать прямыми участниками конфликта, передает ТАСС.

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