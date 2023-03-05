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Кристоф Гальтье: «В матче с «Баварией» у «ПСЖ» не будет права расслабиться ни на минуту. На этом уровне за такое не прощают»

Кристоф Гальтье: «В матче с «Баварией» у «ПСЖ» не будет права расслабиться ни на минуту. На этом уровне за такое не прощают»

Кристоф Гальтье поделился мыслями перед матчем «ПСЖ» с «Баварией». 8 марта французский клуб проведет ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

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