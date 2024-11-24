Патофизиолог назвал причины возникновения апноэ во сне

К апноэ во сне — временному прекращению дыхания — может привести ожирение или гипертоническая болезнь, рассказал «Известиям» 24 ноября старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, патофизиолог Сергей Степанов.
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