У четырех российских альпинистов, столкнувшихся с резким ухудшением здоровья во время восхождения на Эверест, предположительно развился кашель Кхумбу .
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