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Кевин Хертер исполнил победный 3-очковый на последних секундах матча с «Ютой»

Кевин Хертер исполнил победный 3-очковый на последних секундах матча с «Ютой»

Атакующий защитник «Сакраменто» Кевин Хертер стал автором победного 3-очкового в матче с «Ютой» (126:125).

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