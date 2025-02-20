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21 февраля в Тамбовской области пройдёт рейд по пьяным водителям

21 февраля в Тамбовской области пройдёт рейд по пьяным водителям

21 февраля в Тамбовской области пройдут мероприятия по профилактике нетрезвой аварийности.  Основной целью является формирование у водителей сознания о риске быть задержанным и привлечённым к административной и уголовной ответственности за пьяное вождение.

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