21 февраля в Тамбовской области пройдёт рейд по пьяным водителям

21 февраля в Тамбовской области пройдут мероприятия по профилактике нетрезвой аварийности. Основной целью является формирование у водителей сознания о риске быть задержанным и привлечённым к административной и уголовной ответственности за пьяное вождение.
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