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Безсмертный «лейтенант Огонь» – живая легенда ВОВ

Безсмертный «лейтенант Огонь» – живая легенда ВОВ

Каждый Герой той Великой Войны силой своего осознанного Выбора-решения-намерения-деяния, силой своего Света-Духа, силой своего Чело-вечного безстрашия – шагнул за рамки всех своих и чужих страхов, шагнул за грани жизни и смерти, шагнул в своё безсмертие.

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