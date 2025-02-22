Безсмертный «лейтенант Огонь» – живая легенда ВОВ

Каждый Герой той Великой Войны силой своего осознанного Выбора-решения-намерения-деяния, силой своего Света-Духа, силой своего Чело-вечного безстрашия – шагнул за рамки всех своих и чужих страхов, шагнул за грани жизни и смерти, шагнул в своё безсмертие.