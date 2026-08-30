ЦРУ предложило РФ организовать личную встречу Путина и Трампа с Зеленским – Axios

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву предложил провести трёхстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Путина и главы киевского режима для урегулирования конфликта.
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