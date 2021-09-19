ДрузьяРелигияВсё во Вселенной троично. Законы диалектики троичны С.Н. Лазарев Всё во Вселенной троично. Законы диалектики троичны Люби Бога, люби себя и люби своего ближнего.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновИз "ПОДВИГИ ГЕРАКЛА" , 1,2 ЗОДИАК — Председательствующий посмотрел на сынов человеческих, которые есть Сыны Бога. Он увидел их Свет и их самих, стоящих на Пути, который ведет обратно к Сердцу Бога. Путь совершает круг через двенадцать великих Врат, и, цикл за циклом, Врата открываются, и Врата закрываются. Сыны Бога, которые суть сыны человеческие, идут по Пути. Тускл сначала Свет. Эгоистична направленность человеческих устремлений, и темны в результате деяния людей. Медленно они учатся, а учась, проходят между пилонами Врат снова и снова. Неполно понимание, но в Залах Дисциплины, расположенных в каждой секции кругового космического движения, постепенно постигается Истина, усваивается необходимый урок, природа очищается и изучается, пока наконец не становится виден Крест — фиксированный и ожидающий Крест, который распинает сынов человеческих, простирая на Крестах тех, кто служит и спасает. В древности один человек выделился из массы людей и привлек бдительное око Старца, который извечно правит в Совещательной Палате Господа. Он обернулся к тому, кто стоял поблизости, и сказал: — Кто эта Душа на Пути жизни, чей Свет уже различим? Немедленно прозвучал ответ: — Это Душа, которая обретает опыт на Пути жизни и ищет ясный Свет, сияющий с Высокого Места. — Пусть она идет своим путем, но наблюдай за ее шагами. Быстро проносящиеся эоны бежали своей чередой. Великое колесо вращалось и в своем вращении привело ищущую Душу на Путь. Позже настал день, когда Председательствующий в Совещательной Палате Господа снова привлек ищущую Душу в круг своей сияющей Жизни. [ 2 ] — Чья это Душа на Пути высокого устремления, чье свечение слабо мерцает? И пришел ответ: — Душа, которая ищет Свет понимания, Душа борющегося ученика. — Скажи ему от моего имени, чтобы он вернулся другим путем, а потом странствовал по кругу. Тогда он найдет то, что ищет. Наблюдай за его шагами, и когда он обретет понимающее сердце, пытливый ум и умелую руку, приведи его ко мне. Опять проходили века. Великое колесо вращалось и в своем вращении несло всех сынов человеческих, которые суть и Сыны Бога, по их пути. И вот с течением веков возникла группа людей, которая медленно поворачивала на другой Путь. Они нашли Путь. Они прошли через Врата и устремились к вершине горы, к месту смерти и жертвы. Наблюдающий Учитель увидел, как из этой толпы вышел человек и взошел на Фиксированный Крест, прося подвигов, желая служить Богу и человеку и готовый следовать по Пути к Богу. Он стоял перед Великим Председательствующим, который работает в Совещательной Палате Господа, и внимал доносящемуся слову: — Подчиняйся Учителю на Пути. Готовься к последним испытаниям. Пройди через все Врата, и в сферах, которые они открывают и охраняют, соверши труды, соответствующие каждой из них. Выучи таким образом этот урок и начни с любовью служить людям на земле. Затем Учителю были сказаны последние слова: “Подготовь кандидата. Дай ему задания для свершения и помести его имя на табличках живого Пути”. ТибетецКомментировать
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