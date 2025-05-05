Эксперт Шлепченко: Россия и КНДР направили сигнал Ирану

После объявления о полном освобождении Курской области 26 апреля глава Генштаба Валерий Герасимов выразил благодарность не только бойцам ВС РФ, но и военным из КНДР, тем самым впервые официально подтвердив их участие в зачистке Курского приграничья.
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