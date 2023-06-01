ЮНЕСКО выделит Украине 1,5 миллиона долларов на цифровизацию культурного наследия. «Чрезвычайный фонд наследия ЮНЕСКО выделит 1,5 миллиона долларов на цифровизацию культурного наследия Украины», — говорится в заявлении украинского правительства.
ЮНЕСКО выделит Украине 1,5 миллиона долларов на цифровизацию культурного наследия. «Чрезвычайный фонд наследия ЮНЕСКО выделит 1,5 миллиона долларов на цифровизацию культурного наследия Украины», — говорится в заявлении украинского правительства.
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