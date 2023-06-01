Поболтаем

52 267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    молодцы здоровья вам и успехов.Кадыров принял уч...
  • Бендер Задунайский
    Всё ясно , мы все умрем . Кто- то раньше , кто- то позже ...😜😱Скорость вращения...
  • lakmus
    Ну а что, нормально - они, устанавливают цены на российскую нефть (но, Россия не обязана продавать по ИХ цене), а РФ,...В МИД России оцен...

ЮНЕСКО выделит Украине 1,5 миллиона долларов

ЮНЕСКО выделит Украине 1,5 миллиона долларов

ЮНЕСКО выделит Украине 1,5 миллиона долларов на цифровизацию культурного наследия. «Чрезвычайный фонд наследия ЮНЕСКО выделит 1,5 миллиона долларов на цифровизацию культурного наследия Украины», — говорится в заявлении украинского правительства.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх