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Кураховское направление! Наступление наших солдат продолжается: командование ВСУ запрещает отход

Кураховское направление! Наступление наших солдат продолжается: командование ВСУ запрещает отход

Внезапным стало продвижение российских штурмовых отрядов более чем на 3 километра к Зеленовке. Села на южном берегу реки Сухие Ялы находятся под постоянным огнём, что в перспективе, при выходе к дороге Константинополь-Курахово, отрежет украинский гарнизон в Курахово от путей снабжения.

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