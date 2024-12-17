Кураховское направление! Наступление наших солдат продолжается: командование ВСУ запрещает отход

Внезапным стало продвижение российских штурмовых отрядов более чем на 3 километра к Зеленовке. Села на южном берегу реки Сухие Ялы находятся под постоянным огнём, что в перспективе, при выходе к дороге Константинополь-Курахово, отрежет украинский гарнизон в Курахово от путей снабжения.