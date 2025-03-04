Двухлетний ребенок отравился наркотиками в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде ребенок попал в реанимацию с наркотическим отравлением. Об этом сообщает NewsNN. По данным источника издания в экстренных службах, пострадавшая - двухлетняя девочка живет с 34-летним отцом и 27-летней мачехой.
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