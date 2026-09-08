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За рулем

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Почему американские автогиганты требуют навсегда запретить китайские машины

Почему американские автогиганты требуют навсегда запретить китайские машины

Крупнейшие мировые автоконцерны объединились в стремлении полностью перекрыть китайским брендам дорогу на рынок США.

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