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Трихолог Котова предупредила, что молочные продукты провоцируют обострение перхоти осенью

Трихолог Котова предупредила, что молочные продукты провоцируют обострение перхоти осенью

Врач-косметолог, дерматовенеролог и трихолог Ирина Котова рассказала, что осенью себорейный дерматит может обостряться из-за стресса и проблем с желудочно-кишечным трактом.

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