14 мая — Еремей Запашник: Нельзя давать в долг и брать кредиты

В этот день церковь вспоминает святого пророка Иеремию и празднует Преполовение Пятидесятницы.Пророк Иеремия Житие Иеремии должно стать примером для православных, это образец крепкой веры, покаяния и трудолюбия.
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