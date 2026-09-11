Путин напомнил Европе, что она сама настояла на рыночных ценах на газ из России

Владимир Путин вернул европейским партнёрам их же аргумент, напомнив, кто именно настаивал на биржевом ценообразовании на российский газ.
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