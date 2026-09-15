Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В ЕП заявили, что РФ может использовать Устав ООН для обоснования ударов по заводам ФРГ

Россия может использовать положения Устава ООН для обоснования ударов по заводам ФРГ, которые используются для выпуска дальнобойных БПЛА для ВСУ.

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