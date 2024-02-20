Посол МИД Мирошник: в Авдеевке находились тайные пыточные

В Авдеевке, по предварительной информации, находились тайные пыточные и захоронения. Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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