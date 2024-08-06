Командир отделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Жук» рассказал, что украинские военные пытались ликвидировать своих же сослуживцев, взятых в плен российскими бойцами в селе Песчаное.
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