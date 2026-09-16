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Царьград

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Агроном Викулов рассказал, как спасти картофельный урожай в сентябре

Агроном Викулов рассказал, как спасти картофельный урожай в сентябре

Агроном Владимир Викулов рекомендует выкопать картофель в сентябре, чтобы избежать потерь из-за вредителей и болезней.

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