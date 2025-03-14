Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Влад Владимиров
    Те, кому не нравятся наши требования и правила, могу собирать свои манатки и валить обратно к себе в кишлак... И там ..."Какая ещё медкни...
  • alik3456 Джексон
    Кручу , верчу... Угадай где красеая кнопка...яНюансы от Путина ...
  • Ростислав Мацкевич
    А верховный знает, что мы в жопе по вопросам незаконной миграции. Из России немедоенно надо выдворить порядка 6-9 млн...Запускали вагонам...

ПВО на смогла перехватить НЛО. Что за "метеорит" разнес спецкоммутатор СБУ в Киеве?

ПВО на смогла перехватить НЛО. Что за "метеорит" разнес спецкоммутатор СБУ в Киеве?

В ночь на 13 марта в Киеве вдруг стало светло, как днём… Именно так впечатлительные очевидцы описывали произошедшее.

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