История и археология: Ради одной отрекся от титула, а вторую выкупил из борделя: Как выбирал себе жен эрцгерцог Леопольд Фердинанд

Он принадлежал к великой династии Габсбургов, получил прекрасное образование, сделал блестящую карьеру военно-морского офицера и мог бы прожить достойную, полную привилегий жизнь, но вместо этого выбрал путь маргинала, отказавшись от своих титулов, власти и богатства и вступая в скандальные браки с женщинами более низкого социального происхождения, а нередко и легкого поведения.