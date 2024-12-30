В Госдуме назвали самые распространённые схемы мошенничества в 2024 году

Самыми распространёнными способами мошенничества в 2024 году стали те, при которых злоумышленники звонят сотрудникам компаний и представляются им руководителями с просьбой перевести деньги, предлагают фейковые розыгрыши или выдают себя за сотрудников несуществующих ведомств.