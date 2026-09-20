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Военкор Коц: российские беспилотники выжигают путь к поясу крепостей в ДНР

Военкор Коц: российские беспилотники выжигают путь к поясу крепостей в ДНР

Российские беспилотники выжигают путь к «поясу крепостей» в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц, передает kp.

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