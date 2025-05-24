ЕС хочет свою «Кремниевую долину»

Европейская комиссия готовится запустить новый инвестиционный инструмент — фонд Scaleup Europe Fund, призванный помочь перспективным европейским технологическим компаниям расти и снизить зависимость ЕС от США и других крупных технологических держав.
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