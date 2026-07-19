Отпуск : оптимальное время для отпуска и выбор направления для отдыха

Отпуск в 2025 году: оптимальное время для отпуска и выбор направления для отдыха Планирование отпуска — это целое искусство, в котором каждая деталь имеет значение: от выбора времени до определения места отдыха.
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