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Казаки-затейники: в России создали кибершашку для виртуальной реальности

Казаки-затейники: в России создали кибершашку для виртуальной реальности

Российские разработчики придумали новый вид соревнований — виртуальную рубку шашкой. Изначально «Кибершашка» создавалась как шуточная модификация чешской игры Beat Saber, однако быстро обрела популярность, уникальные черты и теперь претендует на статус киберспортивной дисциплины в сегменте «фиджитал», объединяющем реальные и виртуальные виды спорта.

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