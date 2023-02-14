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“Пытается встать”, – Роман Костомаров не может свыкнуться с потерей стоп и пальцев рук

“Пытается встать”, – Роман Костомаров не может свыкнуться с потерей стоп и пальцев рук

Костомаров. Фото radiokp.ruВот уже в течение месяца жизнь Романа Костомарова висит на волоске. Знаменитый фигурист остаётся реанимации, а врачам не удаётся остановить гангрену.

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