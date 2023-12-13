В Петербурге задержан экс-глава УМВД по делу о легализации мигрантов

В Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции, которого подозревают в причастности к преступной схеме, при помощи которой в городе незаконно легализовали около 100 тыс.
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