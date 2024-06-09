Спасение от агрессии: Додон объяснил, почему Украина не напала на Приднестровье

Украина не напала на Приднестровье лишь потому, что регион де-юре является частью Молдавии. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил бывший президент страны, глава Партии социалистов Игорь Додон на полях ПМЭФ-2024.
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