Главным тренером астраханского «Динамо» стал директор РЦСП Георгий Заикин

В недавнем прошлом – игрок и «рулевой» команды. Как сообщил специализированный сайт «Быстрый центр», директор Регионального центра спортивной подготовки по гандболу «Заря Каспия» Георгий Заикин подтвердил корреспонденту издания, что возглавит астраханское «Динамо».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии