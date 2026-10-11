В Екатеринбурге 11 приезжих обвинили в кражах на 230 тысяч рублей

В Свердловской области 11 приезжим предъявлены обвинения в серии краж и насильственных хулиганств в общественном транспорте Екатеринбурга, совершённых организованной группой с заранее распределёнными ролями.
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