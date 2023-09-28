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Марио считает ошибкой возвращение в Бразилию: «Так и не привык снова к жизни и игре там. В России все как-то понятнее, тут я счастлив»

Марио считает ошибкой возвращение в Бразилию: «Так и не привык снова к жизни и игре там. В России все как-то понятнее, тут я счастлив»

В мае 2022 года защитник приостановил карьеру, но возобновил ее в декабре, когда подписал контракт с «Интернасьоналом», за который так и не сыграл ни одного матча.

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