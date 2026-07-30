В Спас-Деменске зажгли Вечный огонь на обновлённом мемориале

Центральным элементом обновленного мемориала стала композиция из фигур солдата Великой Отечественной войны и участника специальной военной операции, символизирующая преемственность поколений защитников страны.
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