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Калужские новости

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В Спас-Деменске зажгли Вечный огонь на обновлённом мемориале

В Спас-Деменске зажгли Вечный огонь на обновлённом мемориале

Центральным элементом обновленного мемориала стала композиция из фигур солдата Великой Отечественной войны и участника специальной военной операции, символизирующая преемственность поколений защитников страны.

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