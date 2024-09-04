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СЦКК сообщил о 10 пострадавших за сутки от атак ВСУ в ДНР мирных жителях

СЦКК сообщил о 10 пострадавших за сутки от атак ВСУ в ДНР мирных жителях

В ДНР за сутки пострадали от атак ВСУ 10 мирных жителей. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем Telegram-канале.

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