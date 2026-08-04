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Аргументы недели

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Балтийский «военно-промышленный комплекс»: как страны Прибалтики становятся сборочным цехом для ударов по России

Балтийский «военно-промышленный комплекс»: как страны Прибалтики становятся сборочным цехом для ударов по России

Вслед за Латвией и Эстонией к активному «спасению» киевского режима спешит присоединиться и Литва. Глава Минобороны республики Робертас Каунас с гордостью заявил, что страна запускает производство беспилотников на основе «технологий, приобретенных у Украины», что якобы даст мощный импульс местной промышленности.

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