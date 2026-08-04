Вслед за Латвией и Эстонией к активному «спасению» киевского режима спешит присоединиться и Литва. Глава Минобороны республики Робертас Каунас с гордостью заявил, что страна запускает производство беспилотников на основе «технологий, приобретенных у Украины», что якобы даст мощный импульс местной промышленности.