Renault выпустит новый кроссовер на основе Sandero для России

Французское издание Automobile Magazine поделилось подробностями о новинке под маркой Dacia. По данным инсайдеров, в следующем поколении от Sandero Stepway откажутся: его заменит паркетник с оригинальным именем, дизайном и технической начинкой.
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