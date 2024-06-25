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Соединенные Штаты выступают против жертв среди гражданского населения после нападения Вооруженных сил Украины на Севастополь

Соединенные Штаты выступают против жертв среди гражданского населения после нападения Вооруженных сил Украины на Севастополь

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты выступают против гибели мирных жителей в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и намерены обсудить этот вопрос с представителями Киева.

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