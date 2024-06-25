Соединенные Штаты выступают против жертв среди гражданского населения после нападения Вооруженных сил Украины на Севастополь

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты выступают против гибели мирных жителей в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и намерены обсудить этот вопрос с представителями Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии