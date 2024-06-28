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Байден заявил, что после победы на Украине Россия будет угрожать Белоруссии

Байден заявил, что после победы на Украине Россия будет угрожать Белоруссии

Президент США Джо Байден заявил, что в случае победы на Украине Россия будет угрожать Белоруссии. Такое мнение он выразил в ходе предвыборных дебатов с экс-главой США Дональдом Трампом, передает РИА Новости.

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