Байден заявил, что после победы на Украине Россия будет угрожать Белоруссии

Президент США Джо Байден заявил, что в случае победы на Украине Россия будет угрожать Белоруссии. Такое мнение он выразил в ходе предвыборных дебатов с экс-главой США Дональдом Трампом, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии