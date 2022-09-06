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Представитель Мьянмы назвал РФ ключевым поставщиком энергоносителей

Представитель Мьянмы назвал РФ ключевым поставщиком энергоносителей

ТАСС/dpa-Zentralbild/ZB/Patrick Pleul Министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо в ходе Восточного экономического форума сообщил, что Россия является ключевым поставщиком энергоносителей и сельскохозяйственной продукции.

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