Представитель Мьянмы назвал РФ ключевым поставщиком энергоносителей

ТАСС/dpa-Zentralbild/ZB/Patrick Pleul Министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо в ходе Восточного экономического форума сообщил, что Россия является ключевым поставщиком энергоносителей и сельскохозяйственной продукции.