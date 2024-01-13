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Во Владимире пройдет выездная олимпиада МФТИ для 9-11 классов

Во Владимире пройдет выездная олимпиада МФТИ для 9-11 классов

Участие для всех школьников бесплатное.Во Владимире 27 января пройдет выездная олимпиада МФТИ. Это хорошая тренировка перед участием в предметных олимпиадах, которые проводят многие вузы и по итогам которых победители и призеры поступают без экзаменов.

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